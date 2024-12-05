На тлі нових санкцій США: Путін скасував вимогу для іноземців платити за газ лише через Газпромбанк
Очільник Кремля Володимир Путін скасував зобовʼязання для іноземних компаній платити за російський газ тільки через Газпромбанк на тлі американських санкцій
Про це пише "Радіо Свобода".
У РФ оновили указ від березня 2022 року про спеціальний порядок оплати газу іноземними компаніями. Зазначено, що нова норма буде чинною доти, доки із Газпромбанку не знімуть санкції.
Відтепер іноземні покупці мають новий варіант розрахунку за російський газ - "зарахування уповноваженим банком" коштів у рублях від "третіх осіб". Водночас існує зустрічна вимога - форма безготівкових взаєморозрахунків або погашення рівних сум взаємних платіжних зобов'язань.
- 21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору, зокрема проти Газпромбанку.
- Потім Сіярто заявив, що американські санкції проти російського Газпромбанку загрожують енергетичній безпеці деяких країн Центральної Європи та є "нападом суверенітет".
- Згодом Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ. У Будапешті вважають, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США.
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