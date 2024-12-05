На тлі нових санкцій США: Путін скасував вимогу для іноземців платити за газ лише через Газпромбанк

Про це пише "Радіо Свобода".

У РФ оновили указ від березня 2022 року про спеціальний порядок оплати газу іноземними компаніями. Зазначено, що нова норма буде чинною доти, доки із Газпромбанку не знімуть санкції.

Відтепер іноземні покупці мають новий варіант розрахунку за російський газ - "зарахування уповноваженим банком" коштів у рублях від "третіх осіб". Водночас існує зустрічна вимога - форма безготівкових взаєморозрахунків або погашення рівних сум взаємних платіжних зобов'язань.