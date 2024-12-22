Польща досі не збивала російські ракети, бо вони не загрожували об’єктам на території країни, - міністр оборони

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

Міністр оборони розповів, що в Польщі підготували та посилили систему ППО, а аеропорт Жешув передали під охорону НАТО. Крім того, під час російських атак на Україну польські літаки F-16 приводять у готовність, щоб захищати прикордонні території.

"Якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб’ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", - зазначив Косіняк-Камиш.

Він також пояснив, що минулі рази, коли ракета залітала до Польщі, "йшлося про лічені секунди". Тож, словами міністра оборони, їх не можна збивати, якщо це не загрожує Польщі та іншим країнам НАТО.

Косіняк-Камиш підкреслив, що ще не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території.

Водночас він вкотре зауважив, що НАТО не ухвалювало жодних рішень щодо того, щоб Польща могла збивати ракети над повітряним простором України.

"Тож ми захищатимемо нашу територію", - наголосив голова міноборони Польщі.