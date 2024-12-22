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Польща досі не збивала російські ракети, бо вони не загрожували об’єктам на території країни, - міністр оборони

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
09:35
Світ Польща

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна досі жодного разу не збила повітряні цілі РФ, що порушували її повітряний простір, тому що вони начебто не загрожували об’єктам на території країни

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

Міністр оборони розповів, що в Польщі підготували та посилили систему ППО, а аеропорт Жешув передали під охорону НАТО. Крім того, під час російських атак на Україну польські літаки F-16 приводять у готовність, щоб захищати прикордонні території.

"Якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб’ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", - зазначив Косіняк-Камиш.

Він також пояснив, що минулі рази, коли ракета залітала до Польщі, "йшлося про лічені секунди". Тож, словами міністра оборони, їх не можна збивати, якщо це не загрожує Польщі та іншим країнам НАТО. 

Косіняк-Камиш підкреслив, що ще не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території.

Водночас він вкотре зауважив, що НАТО не ухвалювало жодних рішень щодо того, щоб Польща могла збивати ракети над повітряним простором України.

"Тож ми захищатимемо нашу територію", - наголосив голова міноборони Польщі.

  • Під час атаки Росії по території України 24 березня ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
  • Натомість посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою. А у генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною.
Теги:
Новини
Польща
ППО
Війна з Росією
ракетний удар
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