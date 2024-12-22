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"Передбачила перемогу": Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
08:54
Суспільство Марка "Усик - Світ любить сильних"

Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у бою-реванші проти британця Тайсона Ф’юрі

Зміст

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

"Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Кращий! Ну, а команду Укрпошта - з ще однією маркою, яка передбачила перемогу. Ціну на марку USYK. Світ любить сильних переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу!" - йдеться у дописі Смілянського.

На марці художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Тираж марок складає 420 тисяч.

Як повідомляла пресслужба Укрпошти, випуск марки USYK. Світ любить сильних стане "продовженням місії" спортсмена, адже частина коштів від продажу буде спрямована Укрпоштою на благодійні проєкти фонду Усика.

  • Нагадаємо, 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
Теги:
Новини
Спорт
Культура
Україна
Бокс
Укрпошта
Олександр Усик
Ігор Смілянський
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