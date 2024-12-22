"Порушує принцип одного Китаю": у КНР розкритикували нову військову допомогу США Тайваню

Про це пише Reuters.

Зокрема, у китайському відомстві заявили, що новий пакет допомоги серйозно порушує "принцип одного Китаю" і положення спільних комюніке між КНР і Сполученими Штатами.

Представник МЗС Китаю наголосив, що країна вживе "всіх необхідних заходів" для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Також у китайському міністерстві назвали Тайвань "червоною лінією, яку не можна перетинати" в китайсько-американських відносинах.

Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.