"Порушує принцип одного Китаю": у КНР розкритикували нову військову допомогу США Тайваню
У міністерстві закордонних справ Китаю негативно відреагували на виділення чергової допомоги Тайваню від Сполучених Штатів Америки
Про це пише Reuters.
Зокрема, у китайському відомстві заявили, що новий пакет допомоги серйозно порушує "принцип одного Китаю" і положення спільних комюніке між КНР і Сполученими Штатами.
Представник МЗС Китаю наголосив, що країна вживе "всіх необхідних заходів" для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
Також у китайському міністерстві назвали Тайвань "червоною лінією, яку не можна перетинати" в китайсько-американських відносинах.
Reuters нагадало, що Пекін вважає демократично керований Тайвань своєю територією, однак уряд у Тайбеї це твердження відкидає.
- Президент США Джо Байден 20 грудня оголосив про виділення нового пакета допомоги, спрямованого на оборонну підтримку Тайваню, на 571,3 мільйона доларів.
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