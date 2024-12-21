Байден оголосив про пакет допомоги Тайваню на $571 млн
Президент США Джо Байден 20 грудня повідомив про виділення нового пакета допомоги, спрямованого на оборонну підтримку Тайваню, на 571,3 мільйона доларів
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Зазначено, що кошти спрямують на оборонні вироби, послуги міністерства оборони, військове навчання та підготовку.
Пакет допомоги на 571,3 мільйона доларів Байден оголосив відповідно до своїх повноважень, як президента, згідно з законом про іноземну допомогу. Керувати використанням коштів доручили Державному секретарю.
- 29 вересня Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.
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