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Головна Світ Байден оголосив про пакет допомоги Тайваню на $571 млн

Байден оголосив про пакет допомоги Тайваню на $571 млн

Ольга Бабишена
21 грудня, 2024 субота
05:44
Світ Джозеф Байден, саміт НАТО

Президент США Джо Байден 20 грудня повідомив про виділення нового пакета допомоги, спрямованого на оборонну підтримку Тайваню, на 571,3 мільйона доларів

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Про це йдеться на сайті Білого дому. 

Зазначено, що кошти спрямують на оборонні вироби, послуги міністерства оборони, військове навчання та підготовку.

Пакет допомоги на 571,3 мільйона доларів Байден оголосив відповідно до своїх повноважень, як президента, згідно з законом про іноземну допомогу. Керувати використанням коштів доручили Державному секретарю. 

  • 29 вересня Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню. 
Теги:
Новини
Тайвань
Джо Байден
США
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