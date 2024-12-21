Байден оголосив про пакет допомоги Тайваню на $571 млн

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначено, що кошти спрямують на оборонні вироби, послуги міністерства оборони, військове навчання та підготовку.

Пакет допомоги на 571,3 мільйона доларів Байден оголосив відповідно до своїх повноважень, як президента, згідно з законом про іноземну допомогу. Керувати використанням коштів доручили Державному секретарю.