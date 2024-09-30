США виділили Тайваню військову допомогу на $567 млн

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зазначається, що кошти спрямують на оборонні вироби, послуги міністерства оборони та військове навчання.

"Я делегую державному секретарю повноваження виділення до 567 мільйонів доларів на предмети оборонного призначення та послуги міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню", - йдеться в розпорядженні.