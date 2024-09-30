США виділили Тайваню військову допомогу на $567 млн
У неділю, 29 вересня, президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню
Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Зазначається, що кошти спрямують на оборонні вироби, послуги міністерства оборони та військове навчання.
"Я делегую державному секретарю повноваження виділення до 567 мільйонів доларів на предмети оборонного призначення та послуги міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню", - йдеться в розпорядженні.
- Нещодавно в міністерстві оборони КНР заявили, що продаж американської зброї Тайваню є порушенням принципу одного Китаю.
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