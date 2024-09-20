У Пекіні продаж США зброї Тайваню назвали порушенням принципу одного Китаю
У міністерстві оборони КНР заявили, що продаж американської зброї Тайваню є порушенням принципу одного Китаю
Про це заявив речник китайського оборонного відомства Чжан Сяоган, передає Укрінформ.
"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили Сполученим Штатам рішучий протест", - заявив він.
Водночас речник міноборони Китаю звинуватив владу Тайваню в ескалації напруженості, а також створенні "загроз безпеці й добробуту тайванських співвітчизників".
Сяоган закликав США припинити постачання зброї острову.
"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - додав речник.
Також він наголосив: Пекін посилюватиме військову підготовку, аби перешкодити будь-якій "сепаратистській змові щодо незалежності Тайваню".
- 12 липня Китай запровадив санкції проти шести американських оборонних компаній та їхніх керівників через продаж зброї Тайваню.
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