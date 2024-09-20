У Пекіні продаж США зброї Тайваню назвали порушенням принципу одного Китаю

Про це заявив речник китайського оборонного відомства Чжан Сяоган, передає Укрінформ.

"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили Сполученим Штатам рішучий протест", - заявив він.

Водночас речник міноборони Китаю звинуватив владу Тайваню в ескалації напруженості, а також створенні "загроз безпеці й добробуту тайванських співвітчизників".

Сяоган закликав США припинити постачання зброї острову.

"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - додав речник.

Також він наголосив: Пекін посилюватиме військову підготовку, аби перешкодити будь-якій "сепаратистській змові щодо незалежності Тайваню".