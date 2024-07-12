Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство оборони Китаю.

Згідно із заявою відомства, продаж американської зброї Тайваню "серйозно порушує принцип єдиного Китаю", а також є втручанням у внутрішні справи КНР, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.

Обмеження стосуються шести компаній, а саме: Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace і Summit Technologies Inc.. Китайські активи цих компаній будуть заморожені з 12 липня.

Крім того, санкції застосовуються проти трьох топ-менеджерів компанії Anduril, включаючи генерального директора Брайана Шимпфа, їхні активи в Китаї будуть заморожені, і їм буде заборонено в'їзд до країни.

Аналогічні заходи, за інформацією китайського зовнішньополітичного відомства, застосовуються також до двох керівників американського виробника безпілотників AeroVironment Inc, включаючи голову і генерального директора Вахіда Навабі.