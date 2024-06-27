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Тайвань застерігає громадян від поїздок у Китай після погроз страти від Пекіна

27 червня, 2024 четвер
18:09
Світ Тайвань прапор

Тайванський уряд підвищив попередження для громадян, закликаючи не їхати в Китай без "крайньої необхідності" після того, як минулого тижня Пекін погрожував стратити "запеклих" прихильників незалежності Тайваню

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Речник Ради Тайваню у справах материка Лян Вень-Чі зауважив, що підвищення застереження стосовно поїздок у КНР спрямовані й на мешканців міст Гонконг і Макао, які підпорядковуються Китаю.

"Якщо немає потреби їхати, то не їдьте", - заявив він, зазначивши, що це не є забороною на відвідування, а стосується захисту громадян й нагадування про ризик.

Минулого тижня Пекін зробив заяву, пригрозивши страчувати "сепаратистів", які підтримують незалежність Тайваню. Також Китай пообіцяв переслідувати таких людей, "де б вони не були", попри те, що суди КНР не мають юрисдикції на Тайвані. Тому Reuters зазначає, що "незрозуміло, як Китай може прагнути до виконання будь-яких судових рішень за межами своїх кордонів".

  • 22 червня міністерство національної оборони Тайваню заявило, що протягом останніх 48 годин тайванські системи ППО зафіксували 66 китайських винищувачів довкола острова.
Теги:
Китай
Тайвань
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