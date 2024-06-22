Тайвань зафіксував 66 китайських винищувачів довкола острова протягом останніх двох днів

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявами відомства, впродовж 48 годин, починаючи з 20 червня, тайванські сили ППО фіксували літаки Народно-визвольної армії Китаю, які входили в повітряний простір острова. Деякі з них пролетіли в межах 56 км від острова.

Ці польоти відбулися після того, як у п'ятницю Китай ухвалив закони, спрямовані на покарання прихильників незалежності Тайваню - крок, який розглядається як посилення тиску на нового президента острова.

Згідно з юридичним висновком, опублікованим у п'ятницю вищим судом, прокурором і кількома міністерствами Китаю, діяльність, яка може призвести до обвинувальних вироків, включає сприяння членству Тайваню в міжнародних організаціях, а також проведення офіційних обмінів і військових контактів з іншими країнами.