Тайвань зафіксував 66 китайських винищувачів довкола острова протягом останніх двох днів
Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що протягом останніх 48 годин тайванські системи ППО зафіксували 66 китайських винищувачів довкола острова
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявами відомства, впродовж 48 годин, починаючи з 20 червня, тайванські сили ППО фіксували літаки Народно-визвольної армії Китаю, які входили в повітряний простір острова. Деякі з них пролетіли в межах 56 км від острова.
Ці польоти відбулися після того, як у п'ятницю Китай ухвалив закони, спрямовані на покарання прихильників незалежності Тайваню - крок, який розглядається як посилення тиску на нового президента острова.
Згідно з юридичним висновком, опублікованим у п'ятницю вищим судом, прокурором і кількома міністерствами Китаю, діяльність, яка може призвести до обвинувальних вироків, включає сприяння членству Тайваню в міжнародних організаціях, а також проведення офіційних обмінів і військових контактів з іншими країнами.
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18 червня у Тайванській протоці зафіксували китайський атомний підводний човен, який був озброєний балістичними ракетами.
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