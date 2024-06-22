Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Тайвань зафіксував 66 китайських винищувачів довкола острова протягом останніх двох днів

Тайвань зафіксував 66 китайських винищувачів довкола острова протягом останніх двох днів

22 червня, 2024 субота
12:42
Світ

Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що протягом останніх 48 годин тайванські системи ППО зафіксували 66 китайських винищувачів довкола острова

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявами відомства, впродовж 48 годин, починаючи з 20 червня, тайванські сили ППО фіксували літаки Народно-визвольної армії Китаю, які входили в повітряний простір острова. Деякі з них пролетіли в межах 56 км від острова.

Ці польоти відбулися після того, як у п'ятницю Китай ухвалив закони, спрямовані на покарання прихильників незалежності Тайваню - крок, який розглядається як посилення тиску на нового президента острова.

Згідно з юридичним висновком, опублікованим у п'ятницю вищим судом, прокурором і кількома міністерствами Китаю, діяльність, яка може призвести до обвинувальних вироків, включає сприяння членству Тайваню в міжнародних організаціях, а також проведення офіційних обмінів і військових контактів з іншими країнами.

  • 18 червня у Тайванській протоці зафіксували китайський атомний підводний човен, який був озброєний балістичними ракетами.

Теги:
Китай
ППО
Тайвань
Військові новини
Читайте також:
вітер
21 червня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
F-16
19 червня, 2024 середа
Українські летовища досі не оснащені, це не проблеми Заходу: Снєгирьов про передачу F-16
інавгурація путіна
21 червня, 2024 п'ятниця
"Путін озвучив найреалістичнішу основу для "врегулювання" в Україні": російські фейки та маніпуляції за 21 червня
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
22 червня
12:48
побиття
Пред'являли за зачіску: у Києві підлітки побили ветерана війни
12:45
Спільне комюніке Саміту миру
Барбадос і Маршалові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру
12:19
Микола Нечипоренко
На Дніпропетровщині помер рятувальник, який отримав важкі поранення під час удару РФ на початку червня
12:11
Айдос Садиков
Генпрокуратура Казахстану каже, що їм здався один з учасників скоєного в Києві замаху на опозиційного журналіста Садикова
12:11
Україна ЄС
ЄС підпише безпекову угоду з Україною вже наступного тижня, - Deutsche Welle
12:03
фейк
"Документи за підписом Зеленського не мають законної сили": ексофіцер зі США Беннет поширив новий фейк
12:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
Скандал з Тищенком: у чому насправді проблема?
11:51
В одеському парку поліція виявила тіло чоловіка: він міг підірвати себе гранатою
11:37
Китай
Запропоновані ЄС тарифи на китайські товари не є "покаранням", - міністр економіки Німеччини
11:30
Війна з Росією, ЗСУ
Від ранку на Покровському напрямку відбулося 21 боєзіткнення: ситуація на фронті
11:06
електроенергія
Відключення світла 22 червня почнеться на 2 години раніше, ніж попереджали
11:01
повістка
У "Резерв+" не буде електронних повісток без ухваленого закону, - Міноборони
11:00
електроенергія
Збільшення обсягів обмежень споживачів через нічну атаку не планується: ситуація в енергосистемі на 22 червня
10:49
Олександр Сирський
Допомога США: Сирський заявив, що ЗСУ вже відчули посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу
10:37
окупанти орки
Кремль надіслав окупантам у "ЛНР" методичку з мобілізації
10:28
суддя_суддівська мантія
У США суд знову засудив нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі: йому загрожує довічне ув'язнення
10:24
Енергосистема, електроенергія, обстріли
У ДТЕК пояснили, як визначаються обмеження електроенергії
10:11
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко
10:10
Російський дрон вбив патрульного на Херсонщині
10:09
OPINION
Вікторія Сюмар
Зима лише загострить демографічну кризу
09:49
Нацгвардія
Засуджені зможуть долучитися до лав Нацгвардії за власного бажання, - очільник МВС
09:43
USS Theodore Roosevelt
До Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Theodore Roosevelt
09:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині стабілізована, але ворог постійно проводить відновлення підрозділів, - комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко
09:24
Антоніу Гутерріш
Росія має дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, - глава ООН
09:18
сектор Гази
У Газі під обстріл потрапив наметовий табір біженців, є загиблі: ізраїльська армія заперечила причетність
09:07
Херсон
РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий
08:44
Резерв+
Онлайн-рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"
08:35
Анонс
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 22 червня
08:35
Селище Шуми
РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState
08:25
безпілотник, дрон
Росія скаржиться на атаку БПЛА у двох регіонах та в акваторії Азовського моря
08:18
Огляд
Невдала війна, плата за вбивство і двадцять два тапіри – 5 книг, де воюють культури і світогляди
08:14
Оновлено
Наслідки російської атаки на Івано-Франківськ 22 червня
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: під прицілом були енергооб'єкти на заході і півдні, є постраждалі
08:09
обстріл, ППО
Масована атака РФ: українська ППО знищила 25 повітряних цілей ворога
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
08:07
OPINION
Анатолій Амелін
Якою буде формула "заморожування" війни
07:46
торгівля людьми
В Італії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство
07:45
OPINION
Віталій Портников
Україна починає перемовини з ЄС
07:37
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія утримує у Чорному на Азовському морях 4 ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
07:31
путін
ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї
06:55
Роман Яремчук (праворуч), Словаччина - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів 21 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV