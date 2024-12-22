Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття

Про це йшлося у прямій трансляції поєдинку.

Зазначається, що Усик продемонстрував справжню шаблю 17 століття, яка належала гетьману Війська Запорозького Івану Мазепі.

Шабля зберігається в Україні, проте її спеціально привезли до Ер-Ріяду на бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.