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Головна Спорт Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття

Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття

Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
07:47
Спорт

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у реванші підняв над головою справжню шаблю Івана Мазепи

Зміст

Про це йшлося у прямій трансляції поєдинку.

Зазначається, що Усик продемонстрував справжню шаблю 17 століття, яка належала гетьману Війська Запорозького Івану Мазепі. 

Шабля зберігається в Україні, проте її спеціально привезли до Ер-Ріяду на бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.

  • У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.

 

Теги:
Новини
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Бокс
історія України
Олександр Усик
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