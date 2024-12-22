Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у реванші підняв над головою справжню шаблю Івана Мазепи
Про це йшлося у прямій трансляції поєдинку.
Зазначається, що Усик продемонстрував справжню шаблю 17 століття, яка належала гетьману Війська Запорозького Івану Мазепі.
Шабля зберігається в Україні, проте її спеціально привезли до Ер-Ріяду на бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.
- У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
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