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Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Британії

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
10:46
Світ Марк Бернетт

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав телепродюсера Марка Бернетта спеціальним представником своєї адміністрації у Великій Британії

Зміст

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує BBC.

"Марк працюватиме над зміцненням дипломатичних відносин, зосереджуючись на сферах взаємного інтересу, включаючи торгівлю, інвестиційні можливості та культурні обміни", - йдеться у дописі.

За словами Трампа, у цю посаду Бернетт внесе "унікальне поєднання дипломатичної проникливості та міжнародного визнання", через те, що він має успішну карʼєру на телебаченні та працював у бізнесі.

Сам Бернетт заявив, що для нього буде честю служити США, Великій Британії та президенту Трампу.

Бернетт, відомий як творець популярних шоу Survivor, Shark Tank і The Voice, за свою кар'єру здобув понад 13 премій "Еммі" та багаторічний досвід у телепродакшені. Проте він не має досвіду в дипломатичній діяльності.

  • Також раніше Дональд Трамп визначився із кандидатурою очільника ради з розвідки - ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс. Уповноваженим президента зі спеціальних місій обрали Річарда Гренелла, який раніше очолював Національну розвідку (DNI) при першій адміністрації Трампа.
     


 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
Велика Британiя
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