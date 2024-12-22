Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Британії

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує BBC.

"Марк працюватиме над зміцненням дипломатичних відносин, зосереджуючись на сферах взаємного інтересу, включаючи торгівлю, інвестиційні можливості та культурні обміни", - йдеться у дописі.

За словами Трампа, у цю посаду Бернетт внесе "унікальне поєднання дипломатичної проникливості та міжнародного визнання", через те, що він має успішну карʼєру на телебаченні та працював у бізнесі.

Сам Бернетт заявив, що для нього буде честю служити США, Великій Британії та президенту Трампу.

Бернетт, відомий як творець популярних шоу Survivor, Shark Tank і The Voice, за свою кар'єру здобув понад 13 премій "Еммі" та багаторічний досвід у телепродакшені. Проте він не має досвіду в дипломатичній діяльності.

Також раніше Дональд Трамп визначився із кандидатурою очільника ради з розвідки - ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс. Уповноваженим президента зі спеціальних місій обрали Річарда Гренелла, який раніше очолював Національну розвідку (DNI) при першій адміністрації Трампа.





