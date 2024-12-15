Трамп призначив гендиректора своєї соцмережі головою ради з розвідки та обрав посланника зі спецмісій

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час першого терміну президентства Трампа в Білому домі, залишатиметься гендиректором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

"Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США", - зазначив Трамп.

Крім того, новообраний президент оголосив про вибір кандидатури Річарда Гренелла на посаду уповноваженого президента зі спеціальних місій. За словами Трампа, Гренелл вестиме роботу в низці "найгарячіших точок світу".

"Рік працюватиме в деяких з найгарячіших точок світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею", - написав новообраний президент США.

Раніше Гренелл, член Республіканської партії США, був послом Трампа в Німеччині, спеціальним представником президента з мирних переговорів щодо Сербії та Косово, а також виконуючим обов'язки директора Національної розвідки під час терміну перебування Трампа на посаді 2017-2021 років.

Також Гренелл раніше був речником Державного департаменту США в ООН під час адміністрації Джорджа Буша. Після відходу з посади в Держдепі він заснував політичну консалтингову компанію Capitol Media Partners, виходив зі своїми матеріалами в ефірі Fox News.