Усик присвятив другу перемогу над Фʼюрі своїй матері та матерям України
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Тайсоном Фʼюрі й розповів, кому присвятив її
Про це повідомляє Тribuna.
"Я переміг. Це важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд"", – сказав Усик.
Він розповів, що присвятив цю перемогу своїй матері та матерям України.
"Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживає та нервує. А також всім матерям України", – сказав українець.
Першу перемогу над Фʼюрі українець присвятив своєму покійному батькові.
- У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
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