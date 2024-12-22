Усик присвятив другу перемогу над Фʼюрі своїй матері та матерям України

Про це повідомляє Тribuna.

"Я переміг. Це важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд"", – сказав Усик.

Він розповів, що присвятив цю перемогу своїй матері та матерям України.

"Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживає та нервує. А також всім матерям України", – сказав українець.

Першу перемогу над Фʼюрі українець присвятив своєму покійному батькові.