Албанія на рік заборонила TikTok через негативний вплив на дітей
З нового року Албанія заборонить використовувати у країні застосунок TikTok через побоювання щодо негативного впливу соцмереж на дітей
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що албанський уряд ухвалив таке рішення після того, як у листопаді підліток убив ножем свого 14-річного однокласника після сварки у соцмережах. У TikTok також з'явилися відео з неповнолітніми, які підтримують вбивство.
Заборона, яка є частиною ширшого плану підвищення безпеки шкіл, набуде чинності на початку наступного року і діятиме один рік.
"На один рік ми повністю закриємо його для всіх. В Албанії не буде TikTok", - сказав прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.
Він звинуватив соціальні мережі, зокрема TikTok, у розпалюванні насильства серед молоді в школі та за її межами.
"Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема в TikTok і в усіх інших, які беруть наших дітей у заручники", - вважає прем’єр-міністр Албанії.
Своєю чергою у соцмережі TikTok вже заявили, що вимагають від албанського уряду негайних пояснень. У компанії запевняють, що не знайшли жодних доказів того, що злочинець або жертва мали облікові записи TikTok, а відео, що призвели до трагедії, за словами представника компанії, були розміщені на іншій платформі.
За словами прем'єра Албанії, діяльність TikTok у Китаї, де розташована його материнська компанія, відрізняється: там пропагують гарне навчання та закликають берегти природу. Натомість Албанія є надто маленькою країною, щоб нав’язати TikTok зміну його алгоритму, аби він не сприяв "відтворенню нескінченного пекла мови ненависті, насильства і залякування".
Прем’єр-міністр додав, що рішення про дозвіл TikTok відновити роботу в Албанії буде прийняте після однорічного мораторію.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не виключає, що китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть заблокувати в ЄС.
- Вже згодом уряд частково визнаного Косова ухвалив рішення щодо заборони для дердслужбовців використувати китайський застосунок TikTok в рамках роботи.
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