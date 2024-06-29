У Косово уряд ухвалив рішення про заборону TikTok для держслужбовців в рамках роботи
Уряд частково визнаного Косова ухвалив рішення щодо заборони для дердслужбовців використувати китайський застосунок TikTok в рамках роботи
Про це інформує KOHA.
За словами прем'єр-міністра Альбіна Курті міністерство внутрішніх справ запропонувало заборонити TikTok в державних установах для того, щоб усунути кіберризики. Відтак, всі установи зобов'язані встановити необхідні технічні обмеження для впровадження заборони TikTok.
"Всі державні службовці зобов'язані видалити TikTok зі своїх пристроїв. Це дозволено на особистих пристроях, але не через державну мережу", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Бардхил Добра.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не виключає, що китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть заблокувати в ЄС.
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