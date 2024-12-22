"Усик отримав маленький різдвяний подарунок від суддів": Ф'юрі прокоментував поразку у реванші

Про це повідомляє Тribuna.

"Я знову думав, що виграв бій, але зі мною обійшлися, як із Ларрі Холмсом. Я весь час йшов уперед. Коли не завершуєш нокаутом, може статися таке. Я відчув трохи різдвяного настрою, думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів", - сказав Ф’юрі.

Британець заявив, що був упевнений, що випередив Усика мінімум на 3 раунди.

Усик переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112 - та захистив титули чемпіона світу.

Суддя зі штучним інтелектом віддав Усику перемогу з рахунком 118:112, цей результат не вплинув на офіційних суддів реваншу.

Ф’юрі прокоментував рішення судді зі ШІ: "До біса компʼютери, нехай працюють люди. Більше роботи для людей, менше роботи для компʼютерів. До біса електромобілі теж".

"Френк Воррен віддав мені перевагу в 3 або 4 раунди. Багато людей бачили, що я переміг з перевагою в щонайменше 2 раунди. Я не знаю. Послухайте, що є, те є. Я не збираюся плакати над розлитим молоком. Це сталося зараз. Бокс завжди був у моєму житті, і в ньому ти не можеш змінити ніяких рішень. Ось що відбувається, коли ти не нокаутуєш суперника", – сказав Ф’юрі.

Британець також зазначив, що вважав себе переможцем в обидвох поєдинках.

"Я був доволі впевнений. Я думав, що знову виграв цей бій… Я вважав, що виграв обидва поєдинки. Але, зрештою, я повернувся додому з двома поразками у своєму послужному списку, і я нічого не можу з цим вдіяти. Я можу лише битися всім серцем і робити все, що в моїх силах, але знову ж таки, я завжди віритиму до кінця своїх днів, що виграв той бій", - прокоментував Ф’юрі.

За його словами, тепер він поїде додому на Різдво. Британець розповів, що не був вдома 12 тижнів, адже він багато працював задля цього бою. Ф’юрі побажав усім щасливого Різдва та Нового року.