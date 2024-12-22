Усик побив Фʼюрі, допінг-скандал з Мудриком. Головні новини українського спорту за тиждень

Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу

21 грудня в Саудівській Аравії відбулася друга частина протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Після першого бою 37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в головній категорії.

У реванші це звання на кону не стояло, оскільки наш боксер у червні відмовився від титулу IBF.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч). Фото: Getty Images

Усик вийшов на бій з вагою 102,5 кг, Фʼюрі важив 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважав українця у зрості - 206 см проти 191 см.

Тайсон Ф'юрі вдало розпочав поєдинок проти Олександра Усика, у стартових раундах добре працював джебом та тримав чемпіона на дистанції. Коли українцю вдавалося прорватися у ближній бій, британець миттєво клінчував.

Усик перехопив ініціативу в другій половині бою. Він поступово збільшив швидкість та виснажував Ф'юрі численними ударами по корпусу.

Олександр Усик. Фото: Getty Images

У чемпіонських раундах Олександр Усик домінував та після кількох потужних ударів в голову був близьким, аби відправити претендента у нокдаун. В завершальній трихвилинці Тайсон Ф'юрі виглядав відверто втомленим та розраховував винятково на те, аби впіймати українця аперкотом, проте виконати його не зумів.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112 - та захистив титули чемпіона світу.

УПЛ: завершилась перша частина сезону

В останньому перед зимовою перервою, 17-му турі чемпіонату України з футболу, київське "Динамо" здолало рівненський "Верес", а донецький "Шахтар" поступився житомирському "Поліссю".

Наступні матчі УПЛ вболівальники побачать уже в лютому 2025 року.

"Динамо" стало "зимовим чемпіоном" - кияни пішли на перерву на першій позиції. Друга позиція в "Олександрії", "Шахтар" - третій, а "Кривбас" - четвертий.

У зоні вильоту йдуть "Інгулець" та "Чорноморець", а у зоні стикових матчів - "Оболонь" та "Лівий Берег".

Кличко-молодший відмовився від можливого бою з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко запевнив, що відмовився б від можливого бою з Олександром Усиком.

"Теоретично, як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде, хто виграє, там буде тільки той, хто програв. Тому я не бачу в цьому ні сенсу, ні можливості, ні бажання", - сказав Кличко-молодший.

За словами ексчемпіона, його зараз більше хвилює, аби російські загарбники забралися з України, а не повернення на ринг.

"Зараз ходить багато чуток про моє можливе повернення. Наразі мене хвилює не моє повернення в бокс, а повернення росіян до своєї країни, за межі України. І дозвольте мені внести ясність: я ніколи не припиняв тренувань. Тож якби мав відбутися бій, я був би готовий. Але на цих вихідних я просто подивлюся бій з талановитим українцем. Вперед, Усик! Слава Україні!", - повідомив Володимир Кличко.

Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч), фото: Getty Images

ФІФА оприлюднила рейтинг за підсумками 2024 року

Збірна України за підсумками 2024 року залишилася у рейтингу ФІФА на 25-й позиції.

Бельгія, яка є суперником збірної України по плей-офф Ліги націй, займає восьму позицію. З потенційних суперників нашої національної команди по відбору чемпіонату світу - 2026 найвище перебуває Франція, яка йде другою. Хорватія, з якою українці також можуть зіграти в одній групі, 13-та. Ще два опоненти команди Реброва - Ісландія та Азербайджан - розташувалися на 70-му та 117-му місцях відповідно.

Очолює рейтинг Аргентина, Іспанія - третя, Англія - четверта, а Бразилія - п'ята.

Збірна України з футболу. Фото: Getty Images

Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону

У пʼятницю, 20 грудня, відбувся жіночий спринт на третьому етапі Кубка світу в Ансі.

Перемогу у гонці здобула француженка Жюстін Брезаз-Буше. Дистанцію 7.5 км вона пройшла за 21 хвилину та 19,2 секунди.

Україну у спринті представили Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос і Лілія Стеблина.

Найкращий фініш серед українок показала Джима, яка завершила гонку 4-ю. Для спортсменки це найкращий результат з 2021 року.

Юлія Джима. Фото: Getty Images

Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада

У середу, 18 грудня, "Рома" впевнено перемогла "Сампдорію" в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу. Матч закінчився з рахунком 4:1. Український форвард Артем Довбик вийшов у стартовому складі та оформив дубль ще до 20-ї хвилини.

До цього матчу Артем Довбик не забивав у 10 матчах поспіль. Востаннє українець відзначався у матчі з "Вероною" (3:2) 3 листопада.

Загалом на рахунку українця 21 матч, 8 голів і 1 асист за "Рому".

Артем Довбик. Фото: Getty Images

Допінг-скандал з Мудриком. Що відомо

17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".

"Можу підтвердити, що мене повідомили, що зразок, який я надав Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати це. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Не можу більше сказати через конфіденційність процесу, але зроблю це, як тільки зможу", - написав футболіст.

Востаннє в заявку "Челсі" український футболіст потрапляв 1 грудня на матч проти бірмінгемської "Астон Вілли". Після того Мудрик пропустив уже чотири гри лондонського клубу. До того, як у ЗМІ зʼявилась інформація про допінг, у "Челсі" запевняли, що українець хворіє.

Михайло Мудрик. Фото: Getty Images

Михайло Мудрик вже пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Мудрика. За словами італійця, історія Мудрика у Лондоні точно не завершена.

"Ми всі засмучені. Ми тут, щоб підтримати Мішу. Я розмовляв з ним кілька днів тому. Міша - гравець "Челсі", він один з гравців, які залучені в команді, тому я з ним спілкуюся. Зараз він не може тренуватися. Ми чекаємо. Клуб готовий підтримати гравця. Ми всі віримо, що він невинуватий", - каже Мареска.

Михайло Мудрик та Енцо Мареска. Фото: Getty Images

Сергій Ребров теж підтримав свого футболіста.

"Я спілкувався [з Мудриком]. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. зараз нічого немає офіційного. Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший", - йдеться у заяві головного тренера збірної України.

Сергій Ребров і Михайло Мудрик. Фото: Getty Images