"Не бачу сенсу": Кличко-молодший відмовився від можливого бою з Усиком

Про це Володимир Кличко повідомив в інтервʼю "Бомбардиру".

"Теоретично, як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде, хто виграє, там буде тільки той, хто програв. Тому я не бачу в цьому ні сенсу, ні можливості, ні бажання", - сказав Кличко-молодший.

Водночас знаменитий боксер заявив, що готовий повернутись у ринг, щоб зробити "last dance".

"Повернення в спорт, я вже там був майже 30 років – я не бачу повернення в спорт. Що я бачу? Гарне відчуття бути в гарній формі. Для мене так званий last dance – дуже цікавий. У цьому може бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи я виключаю можливість last dance – це буде невірно, тому що я це ще можу. Скільки буде тривати це "я можу" – не знаю. Місяць, шість, рік чи три – я ще не знаю. Здоров’я це така складна річ, тут воно є, тут його немає", - йдеться у заяві.

Володимир Кличко і можливе повернення на ринг

48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.

У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.

У грудні голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.

Аль аш-Шейх запевнив, що мріє влаштувати реванш Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі.