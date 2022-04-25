Кличко заінтригував можливим поверненням на ринг заради рекорду Формана

Про це Кличко розповів у інтерв'ю Bild.

За його словами, якщо війна в Україні скоро закінчиться і він перебуватиме у формі, то може подумати про відновлення кар'єри.

"Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться і наші кордони існуватимуть без жодного вторгнення з боку Росії. Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, у мене з’явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня вставати і займатися спортом", - сказав Кличко.

Джордж Форман став чемпіоном світу у 45 років і 9 місяців і 26 днів.

46-річний Володимир Кличко завершив кар'єру в 2017 році після поразки від британця Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 21 квітня 2021 року Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.

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