Кличко заінтригував можливим поверненням на ринг заради рекорду Формана
Український боксер Володимир Кличко заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі
Про це Кличко розповів у інтерв'ю Bild.
За його словами, якщо війна в Україні скоро закінчиться і він перебуватиме у формі, то може подумати про відновлення кар'єри.
"Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться і наші кордони існуватимуть без жодного вторгнення з боку Росії. Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, у мене з’явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана. Це мотивує мене щодня вставати і займатися спортом", - сказав Кличко.
Джордж Форман став чемпіоном світу у 45 років і 9 місяців і 26 днів.
46-річний Володимир Кличко завершив кар'єру в 2017 році після поразки від британця Ентоні Джошуа.
-
Нагадаємо, 21 квітня 2021 року Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може відновити кар'єру заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе