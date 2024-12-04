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У Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг, якщо Фʼюрі переможе Усика

Влад Дідусь
4 грудня, 2024 середа
19:50
Спорт Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі

Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, що мріє влаштувати реванш Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі

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Про це пише "Трибуна".

За словами Туркі Аль аш-Шейха, реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.

"На результат бою Тайсона проти Усика чекає багато людей. Один із них – Дюбуа. Інший — Джошуа. Водночас є третя особа. Я мрію побачити цей бій, щоб дати шанс Кличку, якщо він погодиться, Кличку повернутися і отримати шанс стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі", - заявив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Аль аш-Шейха переконаний, що Володимир Кличко не захоче битись з Олександром Усиком, тому можна говорити лише про теоретичний поєдинок з Фʼюрі. 

"Це мрія. У команді Ф’юрі є багато людей, які хочуть, щоб він був у черзі. Всі люди хочуть знову побачити Кличка з 2015 року, а також Джошуа, який стане найбільшим боєм у Британії за всю історію [проти Ф’юрі]. Звичайно, Дюбуа теж заслуговує на цей шанс. Давайте подивимось", - йдеться у заяві.

Володимир Кличко і можливе повернення на ринг

У 2015 році Кличко програв Ф’юрі одностайним рішенням суддів. 48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.

У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Теги:
Новини
Бокс
Володимир Кличко
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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