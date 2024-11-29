У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ

Про це повідомляє Mail Sport.

За інформацією джерела, Володимир Кличко хотів битись за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Даніелем Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого.

Проте переговори зірвались після поєдинку Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Організатори івенту у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним американецем, який у 8-раундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.

Володимир Кличко ж нібито "одержимий" ідеєю перемогти Даніеля Дюбуа та стати найстаршим чемпіоном світу IBF.