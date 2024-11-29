Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ

У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
03:48
Спорт Володимир Кличко

Легендарний український боксер Володимир Кличко мав можливість повернутись на ринг заради чемпіонського бою

Зміст

Про це повідомляє Mail Sport.

За інформацією джерела, Володимир Кличко хотів битись за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Даніелем Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого. 

Проте переговори зірвались після поєдинку Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Організатори івенту у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним американецем, який у 8-раундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.

Володимир Кличко ж нібито "одержимий" ідеєю перемогти Даніеля Дюбуа та стати найстаршим чемпіоном світу IBF.

  • 48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017 році після поразки від британця Ентоні Джошуа.
  • У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі
     
Теги:
Новини
Бокс
Володимир Кличко
Читайте також:
наслідки обстрілу
Автор Катерина Ганжа
28 листопада, 2024 четвер
РФ атакувала Україну зранку 28 листопада: є поранені
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
04:57
Донеччина, війна
РФ просунулась у Кураховому та Берестках, - DeepState
04:36
вогонь, полум'я, пожежа
У Ростовській області палає нафтобаза. Росіяни скаржаться на атаку дронів
04:11
Оновлено
Грузія ЄС
Відмова від переговорів щодо вступу в ЄС: у Грузії спалахнули протести
03:26
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: у Києві через падіння уламків зайнялася поліклініка, є постраждалий
02:38
Рафаель Маріано Гроссі
У МАГАТЕ відзвітували, як нові атаки РФ вплинули на роботу українських АЕС
01:26
Війна з Росією, ЗСУ
Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки
00:54
Олександр Шовковський, Динамо
Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"
00:25
Рома, Артем Довбик, Ліга Європи
Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи
2024, четвер
28 листопада
23:43
Київ Цифровий
Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів
23:14
Наровля
РФ у 2022 році створила в Білорусі на держпідприємстві табір, де тримали та катували українців, - Схеми
22:41
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 188 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Покровському і Курахівському напрямках
22:31
У Москві напали на посольство Швеції
Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції
21:49
Україна_Польща
Польща пообіцяла приділити похованням українців належну увагу на взаємній основі, - МЗС України
21:40
морський телекомунікаційний кабель
Литва відновила кабельне сполучення зі Швецією через Балтійське море
21:38
Володимир Бражко (ліворуч), Динамо - Вікторія
"Динамо" - "Вікторія Плзень" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:14
Ексклюзив
росія ядерна зброя
"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю
21:14
Нотр-Дам де Парі, Собор Паризької Богоматері
У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі
20:55
єврейська громада україни
Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
20:40
Норвегія
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
20:17
В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
20:09
Анонс
Дні есеєстики - афіша
У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
20:03
путін
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
20:00
OPINION
Позбувшись "ядерки", ми викупили себе з російського рабства
19:55
Оновлено
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для "Орешника". Зеленський вважає, що метою ескалації є тиск на Трампа
19:49
Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом
19:31
Херсонська область
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
19:03
Дмитро Медведєв
Медведєв купив у Великій Британії яхту за $4,3 млн, – розслідування
18:54
відключення електроенергії
Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада
18:53
Віктор Медведчук
АРМА вторгувало понад 1 млн грн за 80 картин з колекції Медведчука
18:46
РФ протягом дня понад 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:38
Роберт Фіцо
Речник МЗС про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ: "Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон?"
18:37
ООН
ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
18:31
Аналітика
Нафта
Коли у РФ закінчаться гроші на війну: що насправді відбувається з економікою Росії
18:26
Оновлено
мобілізація в Україні
У МЗС підтвердили, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років
18:10
ЗСУ
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ
18:08
Огляд
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
"Рубеж", "Орешнік", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
18:06
МЗС України
У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України
18:02
Кіпр
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска
18:00
OPINION
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV