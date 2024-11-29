У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ
Легендарний український боксер Володимир Кличко мав можливість повернутись на ринг заради чемпіонського бою
Про це повідомляє Mail Sport.
За інформацією джерела, Володимир Кличко хотів битись за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Даніелем Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого.
Проте переговори зірвались після поєдинку Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Організатори івенту у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним американецем, який у 8-раундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.
Володимир Кличко ж нібито "одержимий" ідеєю перемогти Даніеля Дюбуа та стати найстаршим чемпіоном світу IBF.
- 48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017 році після поразки від британця Ентоні Джошуа.
- У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі
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