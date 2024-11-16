Бій Тайсона і Пола: легенда боксу поступився 27-річному блогеру

Про це інформує Еспресо.

Поєдинок відбувся на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні у рамках великого боксерського вечора. Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Як пройшов поєдинок

З перших секунд Майк взяв ініціативу, але під кінець першого раунду Пол надолужив, завдавши Тасйону джеба.

На початку третього раунду легендарний боксер здійснив хорошу атаку, але надалі йому забракло сили та швидкості, щоб завдати серйозних ударів молодому противнику. Пол почав відповідати ударами.

Четвертий раунд бійці провели статично. Тайсон і Пол почергово викидували удари без особливого успіху. Тим часом фанати на стадіоні почали посвистувати через інертність спортсменів.

У середині 5-го раунду Пол притис Тайсона до краю рингу та зміг пробити крізь блок. Тайсон вистояв та швидко перегрупувався. Вже після шостого раунду в Пола було вдвічі більше викинутих ударів (200-87) та майже в 4 рази більше влучань (59-16).

По закінченню 7-го раунду блогер зробив 155 джебів, з яких 28 - влучно. У Тайсона було 58 спроб, з яких влучними виявилися лише 5.

Восьмий раунд пройшов майже так само, тому судді віддали перемогу Джейку Полу.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Що відомо про боксерів

Легендарний американець Майк Тайсон востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.

Джейк Пол є блогером, який почав займатись боксом. Востаннє він боксував із зіркою кулачного спорту Майком Перрі – нокаутувавши суперника в 6-му раунді.

Напередодні поєдинку під час процедури зважування 58-річний Майк Тайсон показав результат 103,6 кг, а вага 27-річного Джейка Пола - 103,1 кг.

Після цього Тайсон і Пол провели дуель поглядів. У результаті між боксерами виник конфлікт: Джейк провокував і наступив Майку на ногу - легендарний боксер не витримав та дав ляпаса супернику.