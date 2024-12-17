Мудрик, який провалив допінг-тест, пройшов перевірку на поліграфі, - ЗМІ
У вівторок, 17 грудня, вінгер лондонської "Челсі" Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, у Лондоні Михайло Мудрик пройшов процедуру незалежного поліграфа, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини, та в жодному вигляді не приймав мілдронат усвідомлено.
"Інтерпретація поліграфістами реакцій футболіста показала, що відповіді гравця збірної України на детекторі в кілька разів перевищили середню норму довіри. Тобто з великою ймовірністю були абсолютно чесними", - пишуть журналісти.
- 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
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