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Мудрик провалив тест на допінг, - ЗМІ

Увесь Лесь
17 грудня, 2024 вiвторок
03:07
Спорт Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

У допінг-пробі українського футболіста клубу "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика виявили заборонену речовину

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Про це повідомили видання UA-Футбол і Tribuna.com.

За даними Tribuna.com, заборонену речовину виявили в пробі "А", яку в Мудрика взяли наприкінці жовтня. Передбачається, що найближчими днями також дослідять пробу "В".

За даними UA-Футбол, у заявку лондонського клубу Мудрик не потрапляв саме через провалений допінг-тест.

Востаннє в заявку "Челсі" український футболіст потрапляв 1 грудня на матч проти бірмінгемської "Астон Вілли". Після того Мудрик пропустив уже чотири гри лондонського клубу.

На поле українець востаннє виходив 28 листопада у грі Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" і забив гол. Загалом за "Челсі" Мудрик відіграв 73 матчі у всіх турнірах.

Наразі 23-річному українцеві загрожує дискваліфікація.

Теги:
Новини
Україна
Футбол
Михайло Мудрик
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