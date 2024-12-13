Збірна України дізналася суперників у відборі ЧС-2026 з футболу
У п'ятницю, 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу - 2026 з футболу. За його результатами збірна України отримала суперників
Про це стало відомо з трансляції жеребкування.
Загалом участь у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди. Збірні було розподілено на 12 груп по 4 чи 5 команд. Вони зіграють по одному матчу між собою вдома та на виїзді за традиційною груповою системою.
У підсумку в шість груп увійшли по п'ять команд, ще у шість - по чотири. Україна потрапила до квартету, тож розпочне відбір на чемпіонат світу у вересні 2025 року.
Результати жеребкування ЧС-2026
- Група A: Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург
- Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово
- Група C: Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь
- Група D: Переможець - Франція/Хорватія у Лізі націй, Україна, Ісландія, Азербайджан
- Група E: Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія
- Група F: Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія
- Група G: Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта
- Група H: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино
- Група I: Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова
- Група J: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн
- Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора
- Група L: Команда, що програє у матчі Франція/Хорватія у Лізі націй, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Ґібралтар
ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу заграють у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, другі місця груп розігруватимуть путівку на ЧС-2026 через плейоф відбору.
- Напередодні збірна України з футболу потрапила у другий кошик під час жеребкування відбору чемпіонат світу - 2026.
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