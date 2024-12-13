Збірна України дізналася суперників у відборі ЧС-2026 з футболу

Про це стало відомо з трансляції жеребкування.

Загалом участь у відборі на ЧС-2026 візьмуть 54 команди. Збірні було розподілено на 12 груп по 4 чи 5 команд. Вони зіграють по одному матчу між собою вдома та на виїзді за традиційною груповою системою.

У підсумку в шість груп увійшли по п'ять команд, ще у шість - по чотири. Україна потрапила до квартету, тож розпочне відбір на чемпіонат світу у вересні 2025 року.

Результати жеребкування ЧС-2026

Група A: Переможець матчу Італія/Німеччина у Лізі націй, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Група C: Команда, що програє у матчі Данія/Португалія у Лізі націй, Греція, Шотландія, Білорусь

Група D: Переможець - Франція/Хорватія у Лізі націй, Україна, Ісландія, Азербайджан

Група E: Переможець матчу Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Туреччина, Грузія, Болгарія

Група F: Переможець матчу Данія/Португалія у Лізі націй, Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: Команда, що програє у матчі Іспанія/Нідерланди у Лізі націй, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

Група H: Австрія, Румунія, Боснія та Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино

Група I: Команда, що програє у матчі Італія /Німеччина у Лізі націй, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

Група J: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андора

Група L: Команда, що програє у матчі Франція/Хорватія у Лізі націй, Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Ґібралтар

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу заграють у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Переможці груп напряму вийдуть на чемпіонат світу, другі місця груп розігруватимуть путівку на ЧС-2026 через плейоф відбору.