Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко заявив, що наразі його не цікавить повернення у бокс
Про це Кличко написав у instagram.
За словами ексчемпіона, його зараз більше хвилює, аби російські загарбники забралися з України, а не повернення на ринг.
"Зараз ходить багато чуток про моє можливе повернення. Наразі мене хвилює не моє повернення в бокс, а повернення росіян до своєї країни, за межі України. І дозвольте мені внести ясність: я ніколи не припиняв тренувань. Тож якби мав відбутися бій, я був би готовий. Але на цих вихідних я просто подивлюся бій з талановитим українцем. Вперед, Усик! Слава Україні!", - написав Кличко.
Реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.
Володимир Кличко і можливе повернення на ринг
48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.
У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.
У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.
У грудні голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.
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