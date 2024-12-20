ФІФА оприлюднила рейтинг за підсумками 2024 року

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

Команда Сергія Реброва за підсумками 2024 року залишилася у класифікації на 25-й позиції.

Бельгія, яка є суперником збірної України по плей-офф Ліги націй, займає восьму позицію. З потенційних суперників нашої національної команди по відбору чемпіонату світу - 2026 найвище перебуває Франція, яка йде другою. Хорватія, з якою українці також можуть зіграти в одній групі, 13-та. Ще два опоненти команди Реброва - Ісландія та Азербайджан - розташувалися на 70-му та 117-му місцях відповідно.

Очолює рейтинг Аргентина, Іспанія - третя, Англія - четверта, а Бразилія - п'ята.