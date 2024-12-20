"Ми будемо боротись": Ребров вперше прокоментував допінг-скандал з Мудриком
Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що повністю підтримує Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг
Про це Сергій Ребров сказав в інтервʼю з "Трибуною".
"Я спілкувався [з Мудриком]. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. зараз нічого немає офіційного. Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший", - йдеться у заяві.
Головний тренер збірної України наголосив, що для нього дуже важливий кожен гравець національної команди.
- 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
- Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
- Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
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