"Ми будемо боротись": Ребров вперше прокоментував допінг-скандал з Мудриком

Про це Сергій Ребров сказав в інтервʼю з "Трибуною".

"Я спілкувався [з Мудриком]. Для нас кожен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. зараз нічого немає офіційного. Наша позиція: ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно розумів, що ми його підтримуємо і зробимо усе, щоб цей термін був якомога менший", - йдеться у заяві.

Головний тренер збірної України наголосив, що для нього дуже важливий кожен гравець національної команди.