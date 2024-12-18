"Ми всі віримо, що Міша невинуватий": тренер "Челсі" вперше відреагував на допінг-скандал з Мудриком

Про це Енцо Мареска повідомив на пресконференції.

"Весь персонал підтримує і довіряє Міші. Він має повну підтримку. Коли трапляються такі речі, потрібно підтримувати свого гравця в усіх аспектах. Ми всі засмучені. Ми тут, щоб підтримати Мішу. Я розмовляв з ним кілька днів тому. Міша - гравець "Челсі", він один з гравців, які залучені в команді, тому я з ним спілкуюся. Зараз він не може тренуватися. Ми чекаємо. Клуб готовий підтримати гравця. Ми всі віримо, що він невинуватий", - каже Енцо Мареска.

За словами головного тренера, історія Михайла Мудрика в "Челсі" точно не завершена.

"Усі одноклубники були здивовані. Нам сумно, тому що ми не любимо таких речей. Напевно, Мудрик дуже прогресував. Він почав розуміти, на якій позиції йому залишатися. Я думаю, в останніх двох-трьох іграх він значно покращився. Талант, який ми бачимо на тренуваннях, точно такий же", - сказав Мареска.