"Ми всі віримо, що Міша невинуватий": тренер "Челсі" вперше відреагував на допінг-скандал з Мудриком
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг
Про це Енцо Мареска повідомив на пресконференції.
"Весь персонал підтримує і довіряє Міші. Він має повну підтримку. Коли трапляються такі речі, потрібно підтримувати свого гравця в усіх аспектах. Ми всі засмучені. Ми тут, щоб підтримати Мішу. Я розмовляв з ним кілька днів тому. Міша - гравець "Челсі", він один з гравців, які залучені в команді, тому я з ним спілкуюся. Зараз він не може тренуватися. Ми чекаємо. Клуб готовий підтримати гравця. Ми всі віримо, що він невинуватий", - каже Енцо Мареска.
За словами головного тренера, історія Михайла Мудрика в "Челсі" точно не завершена.
"Усі одноклубники були здивовані. Нам сумно, тому що ми не любимо таких речей. Напевно, Мудрик дуже прогресував. Він почав розуміти, на якій позиції йому залишатися. Я думаю, в останніх двох-трьох іграх він значно покращився. Талант, який ми бачимо на тренуваннях, точно такий же", - сказав Мареска.
- 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
- Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
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