УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру
У пʼятницю, 13 грудня, стартує 17-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Чемпіонат України
17-й тур
Пʼятниця, 13 грудня
15:30 "Ворскла" - "Лівий Берег"
Субота, 14 грудня
13:00 "Олександрія" - "ЛНЗ Черкаси"
15:30 "Кривбас" - "Карпати"
18:00 "Зоря" - "Чорноморець"
Неділя, 15 грудня
13:00 "Інгулець" - "Колос"
15:30 "Рух" - "Оболонь"
18:00 "Полісся" - "Шахтар"
Понеділок, 16 грудня
13:00 "Динамо" - "Верес"
- Актуальне
- Важливе