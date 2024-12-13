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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
05:59
Футбол Ілля Крупський, Ворскла, УПЛ

У пʼятницю, 13 грудня, стартує 17-й тур Української Премʼєр-ліги

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги. 

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.

Чемпіонат України

17-й тур

Пʼятниця, 13 грудня

15:30 "Ворскла" - "Лівий Берег"

Субота, 14 грудня

13:00 "Олександрія" - "ЛНЗ Черкаси"

15:30 "Кривбас" - "Карпати"

18:00 "Зоря" - "Чорноморець"

Неділя, 15 грудня

13:00 "Інгулець" - "Колос"

15:30 "Рух" - "Оболонь"

18:00 "Полісся" - "Шахтар"

Понеділок, 16 грудня

13:00 "Динамо" - "Верес"

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