Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Рома" - "Сампдорія" закінчився перемогою господарів з рахунком 4:1. Український форвард Артем Довбик вийшов у стартовому складі та оформив дубль ще до 20-ї хвилини.

Окрім Артема Довбика за "Рому" сьогодні також забили Томмазо Бальданці та Ельдор Шомуродов.

Фото: Getty Images

До сьогодні Артем Довбик не забивав у 10 матчах поспіль. Востаннє українець відзначався у матчі з "Вероною" (3:2) 3 листопада.

У чвертьфіналі "Рома" зустрінеться з "Міланом".

Кубок Італії

1/8 фіналу

18 грудня

"Рома" - "Сампдорія" 4:1

Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 - Єпес, 61

Фото: Getty Images