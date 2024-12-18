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Головна Футбол Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада

Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада

Влад Дідусь
18 грудня, 2024 середа
23:56
Футбол Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії

У середу, 18 грудня, "Рома" впевнено перемогла "Сампдорію" в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Рома" - "Сампдорія" закінчився перемогою господарів з рахунком 4:1. Український форвард Артем Довбик вийшов у стартовому складі та оформив дубль ще до 20-ї хвилини.

Окрім Артема Довбика за "Рому" сьогодні також забили Томмазо Бальданці та Ельдор Шомуродов.

Артем Довбик і Нікола Залевські, Рома

Фото: Getty Images

До сьогодні Артем Довбик не забивав у 10 матчах поспіль. Востаннє українець відзначався у матчі з "Вероною" (3:2) 3 листопада.

У чвертьфіналі "Рома" зустрінеться з "Міланом".

Кубок Італії

1/8 фіналу

18 грудня

"Рома" - "Сампдорія" 4:1

Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 - Єпес, 61

Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії

Фото: Getty Images

  • 19 листопада повідомлялось, що бразильський нападник мадридського "Реала" Ендрік потрапив у сферу інтересів італійської "Роми".
Теги:
Новини
Спорт
Артем Довбик
Результати футбольних матчів
Серія А
Рома
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