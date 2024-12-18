Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада
У середу, 18 грудня, "Рома" впевнено перемогла "Сампдорію" в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Рома" - "Сампдорія" закінчився перемогою господарів з рахунком 4:1. Український форвард Артем Довбик вийшов у стартовому складі та оформив дубль ще до 20-ї хвилини.
Окрім Артема Довбика за "Рому" сьогодні також забили Томмазо Бальданці та Ельдор Шомуродов.
Фото: Getty Images
До сьогодні Артем Довбик не забивав у 10 матчах поспіль. Востаннє українець відзначався у матчі з "Вероною" (3:2) 3 листопада.
У чвертьфіналі "Рома" зустрінеться з "Міланом".
Кубок Італії
1/8 фіналу
18 грудня
"Рома" - "Сампдорія" 4:1
Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 - Єпес, 61
Фото: Getty Images
- 19 листопада повідомлялось, що бразильський нападник мадридського "Реала" Ендрік потрапив у сферу інтересів італійської "Роми".
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