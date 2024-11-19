Новий тренер "Роми" забажав підписати у конкуренцію до Довбика юного таланта з "Реала"
Бразильський нападник мадридського "Реала" Ендрік потрапив у сферу інтересів італійської "Роми"
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, новоспечений тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі зацікавлений у тому, що італійці взяли в оренду Ендріка. У Римі хочуть підсилити атакувальну ланку молодим гравцем.
18-річний Ендрік не може похизуватись великою кількістю ігрового часу, тому варіант з орендою виглядає логічним. У цьому сезоні бразилець відіграв 117 хвилин, забив 2 голи та віддав асист.
Окрім "Роми" Ендріком цікавляться англійський "Саутгемптон" та іспанський "Вальядолід".
- У "Ромі" на позиції Ендріка грає український бомбардир Артем Довбик.
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