Вступ до ЄС: Україна веде переговори з Угорщиною та Румунією щодо спірного мовного питання

Про це інформує Financial Times.

Це питання є головною потенційною перепоною для початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Лідери блоку мають прийняти рішення в грудні, чи почати переговори, але угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан часто загрожує ветувати процес через питання прав меншин, звинувачуючи Київ у "хунгарофобії".

Україна має близько 80 тис. етнічних угорців у Закарпатській області - захист їхніх прав є одним з семи критеріїв реформ, які Євросоюз вимагає перед початком переговорів про наше членство.

За даними Стефанішиної, цього тижня Київ почне двосторонні переговори з Угорщиною та Румунією, щоб досягти балансу між освітою українською мовою та мовами меншин у середніх школах.

"Ми внесемо зміни до законодавства про національні меншини, і ми можемо внести додаткові поправки (до закону, - ред.), якщо це необхідно, але спочатку нам потрібно провести переговори", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка зазначила, що українцям етнічних меншин необхідно вивчити мову на достатньому рівні, щоб вони мали можливість здобути вищу освіту або працевлаштуватися поза межами меншин. Вона додала, що поточні правила, які зробили викладання української мови більш обов’язковим, добре себе зарекомендували.

Повідомляється, що Орбан, який має близькі стосунки з Москвою, може використати питання освіти як привід, щоб завадити початку переговорів про вступ України до ЄС у грудні. Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи з конституційного права, також вимагає від нашої країни захисту мовних прав російськомовних.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.