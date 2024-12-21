Росіяни вербують українських школярів до своїх ВНЗ, - ЦНС
Окупанти вербують українських школярів із тимчасово окупованих територій і відправляють їх на навчання до російських університетів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Зокрема, школярів із ТОТ активно агітують вступати до Уральського державного університету в Єкатеринбурзі, але жодних пільг для українців не передбачено. Це частина імперської політики – переселення українців у глибину РФ для їхньої подальшої асиміляції. Тим часом на окуповані території масово завозять росіян, змінюючи демографічний склад регіонів", - пише ЦНС.
Центр нацспротиву закликає повідомляти про колаборантів та злочини російських.
"Кожен винний буде покараний!", - йдеться у повідомленні.
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