Росіяни вербують українських школярів до своїх ВНЗ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема, школярів із ТОТ активно агітують вступати до Уральського державного університету в Єкатеринбурзі, але жодних пільг для українців не передбачено. Це частина імперської політики – переселення українців у глибину РФ для їхньої подальшої асиміляції. Тим часом на окуповані території масово завозять росіян, змінюючи демографічний склад регіонів", - пише ЦНС.

Центр нацспротиву закликає повідомляти про колаборантів та злочини російських.

"Кожен винний буде покараний!", - йдеться у повідомленні.