Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської області Артем Лисогор.

Як зазначається, з 3 грудня на території РФ почав діяти закон, згідно з яким жителів штрафуватимуть від 50 тисяч до 5 мільйонів рублів за інформацію щодо відмови від дітонародження, а саме за "пропаганду аборту".

У разі порушення на громадян очікує штраф від 50 до 400 тисяч рублів, на посадовців – від 100 до 800 тисяч рублів, на юридичних осіб – від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів.

За даними Луганської ОВА, заборона поширюється на інформацію, яка розміщується в Інтернеті, засобах масової інформації, кіно та рекламі.

"Тобто, під відповідальність підпадає кожен користувач соціальних мереж, чия публікація не сподобається владі. Таким чином росіяни сподіваються вивести з кризи власні демографічні процеси", - зазначив очільник ОВА.