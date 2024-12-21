Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області загрожують жителям штрафами за поширення інформації про аборти
Про це повідомляє очільник Луганської області Артем Лисогор.
Як зазначається, з 3 грудня на території РФ почав діяти закон, згідно з яким жителів штрафуватимуть від 50 тисяч до 5 мільйонів рублів за інформацію щодо відмови від дітонародження, а саме за "пропаганду аборту".
У разі порушення на громадян очікує штраф від 50 до 400 тисяч рублів, на посадовців – від 100 до 800 тисяч рублів, на юридичних осіб – від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів.
За даними Луганської ОВА, заборона поширюється на інформацію, яка розміщується в Інтернеті, засобах масової інформації, кіно та рекламі.
"Тобто, під відповідальність підпадає кожен користувач соціальних мереж, чия публікація не сподобається владі. Таким чином росіяни сподіваються вивести з кризи власні демографічні процеси", - зазначив очільник ОВА.
- Також раніше повідомлялося, що російські загарбники розробляють законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим із віддалених регіонів Росії.
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