Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА
Російські загарбники розробляють законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим із віддалених регіонів Росії
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як зазначається, росіяни у приклад ставлять Якутію.
Загарбники упевнені, що таке рішення посилить міграцію сімей російських бойовиків.
Крім того, таким чином цього намагатимуться розв'язати проблему з нестачею на ТОТ Луганщини кадрів, зокрема серед лікарів, учителів та бухгалтерів.
- Раніше повідомлялося, що тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років.
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