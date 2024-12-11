Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як зазначається, росіяни у приклад ставлять Якутію.

Загарбники упевнені, що таке рішення посилить міграцію сімей російських бойовиків.

Крім того, таким чином цього намагатимуться розв'язати проблему з нестачею на ТОТ Луганщини кадрів, зокрема серед лікарів, учителів та бухгалтерів.