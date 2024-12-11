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Окупанти на Луганщині планують надавати землі військовим РФ з віддалених регіонів, - ОВА

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
08:57
Війна з Росією окупанти

Російські загарбники розробляють законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим із віддалених регіонів Росії

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як зазначається, росіяни у приклад ставлять Якутію. 

Загарбники упевнені, що таке рішення посилить міграцію сімей російських бойовиків. 

Крім того, таким чином цього намагатимуться розв'язати проблему з нестачею на ТОТ Луганщини кадрів, зокрема серед лікарів, учителів та бухгалтерів.

  • Раніше повідомлялося, що тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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