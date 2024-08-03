У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків
Тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.
За словами голови ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.
"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.
- У червні повідомлялося, що в низці міст на території ТОТ Луганської області російські загарбники поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе