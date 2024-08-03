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У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
09:36
Війна з Росією Луганська область

Тепловозобудівний завод у тимчасово окупованому Луганську через дефіцит працівників на тлі мобілізації вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.

За словами голови  ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.

"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.

  • У червні повідомлялося, що в низці міст на території ТОТ Луганської області російські загарбники поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації.

Теги:
Суспільство
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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