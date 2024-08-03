У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що підлітки не мають атестата про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, а деякі тільки перевелися до 9 класу.

За словами голови ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості.

"Проте і там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі", - додав Лисогор.