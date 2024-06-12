На окупованій Луганщині росіяни відновили облави для примусової мобілізації, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зокрема, зазначається, що відкрите полювання військкомати РФ проводять у Луганську, Первомайську, Брянці та Кадіївці.

За словами Лисогора, саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів.

Крім того, в ОВА повідомляють, що на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали охочих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету РФ.

"Влаштували комплекс перевіркових заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Вмотивованих виявилося небагато - рекомендації отримали лише сім осіб", - інформує голова Луганської ОВА.