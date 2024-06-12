На окупованій Луганщині росіяни відновили облави для примусової мобілізації, - ОВА
У низці міст на території тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зокрема, зазначається, що відкрите полювання військкомати РФ проводять у Луганську, Первомайську, Брянці та Кадіївці.
За словами Лисогора, саме у цих містах населення найбільше скаржиться на свавілля окупантів.
Крім того, в ОВА повідомляють, що на окупованій частині Херсонщини росіяни шукали охочих вступити на навчання до Луганської академії слідчого комітету РФ.
"Влаштували комплекс перевіркових заходів, психодіагностичне тестування, перевіряли здібності та мотивацію. Вмотивованих виявилося небагато - рекомендації отримали лише сім осіб", - інформує голова Луганської ОВА.
- У квітні голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на ТОТ Луганщини призов оголошено для всієї молоді віком від 18 до 30 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе