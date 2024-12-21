Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей", - йдеться у заяві.

За словами президента, наш захист абсолютно справедливий.

"Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну", - додав Зеленський.