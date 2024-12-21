Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, - Зеленський
У суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Росія відповідатиме за терор
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей", - йдеться у заяві.
За словами президента, наш захист абсолютно справедливий.
"Дякую всім у світі, хто підтримує Україну в цьому, і підтримує, зокрема, необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і технологізацію арсеналів у Європі. І дякую всім, хто забезпечує збільшення тиску на Росію за війну", - додав Зеленський.
- Уранці суботи, 21 грудня, під атакою безпілотників опинилося місто Казань, що в російській республіці Татарстан. Дрони начебто влучили у верхні поверхи будинків в елітних житлових комплексах. Протягом дня місцеві повідомляють про вибухи, які долинають із порохового заводу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе