У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки

Про це повідомляють російські telegram-канали та ЗМІ.

На відео, які публікують у мережі, видно влучання дрона у верхні поверхи будинку. Перед тим місцеві також чули вибухи. Згодом стало відомо, що в багатоповерхівку влучив другий дрон.



Пізніше повідомлялося, що у Казані внаслідок атаки дронів пошкоджено вже три будинки - 37-поверховий ЖК "Блакитне небо", 23-поверховий ЖК "Мангеттен" та 5-поверховий житловий будинок.

Зазначається, що мешканців ЖК виводять із будівлі. Пожежа там триває. Проте про постраждалих поки що не повідомляється.

Пізніше мерія Казані підтвердила загоряння у будинках у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому після атаки БПЛА.

"РБК-Росія" з посиланням на представника Росавіації пише, що станом на ранок аеропорт Казані не приймає та не відправляє рейси, обмеження введені "для забезпечення безпеки польотів".

Пресслужба глави Татарстану Рустама Мініханова повідомила, що зранку зафіксовано всього 8 прильотів, з них один на промпідприємство, один - над річкою, 6 - на житловий масив. За його словами, загиблих та постраждалих у Казані немає. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох поранених.

Також у республіці "з метою забезпечення безпеки" в найближчі два дні скасовано всі масові заходи.