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У РФ заявили про збиття 19 дронів: над Сочі вранці прогриміли вибухи

Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
07:06
Війна з Росією новини Львівщини

У ніч на суботу, 21 грудня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. Над чотирма областями й акваторією Чорного моря начебто збили 19 дронів

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Про це йдеться у зведенні російського міноборони.

За їхніми даними, 9 дронів ППО збила над територію Білгородскої області, 5 – над Воронезькою областю і по одному над Курщиною і Краснодарським Краєм. Також ще три БПЛА буцімто нищили над акваторією Чорного моря. 

Як пише російський телеграм-канал SHOT, уранці у Сочі пролунали вибухи. Як стверджують місцеві, починаючи з 05:50 за місцевим часом, вони чули від 7 до 10 вибухів у Лазаревському. За їхніми словами, від цього "затремтіли вікна в рамках і спрацювала сигналізація у машин".

Також про гучні звуки повідомляли жителі Туапсе.

  • Тим часом в п'ятницю, 20 грудня, запустила по території України ударні дрони. Унаслідок ворожого удару по Запоріжжі є двоє постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедом" Харкову, є постраждалі.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
безпілотник
Білгород
Чорне море
Курськ
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