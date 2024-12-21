У РФ заявили про збиття 19 дронів: над Сочі вранці прогриміли вибухи

Про це йдеться у зведенні російського міноборони.

За їхніми даними, 9 дронів ППО збила над територію Білгородскої області, 5 – над Воронезькою областю і по одному над Курщиною і Краснодарським Краєм. Також ще три БПЛА буцімто нищили над акваторією Чорного моря.

Як пише російський телеграм-канал SHOT, уранці у Сочі пролунали вибухи. Як стверджують місцеві, починаючи з 05:50 за місцевим часом, вони чули від 7 до 10 вибухів у Лазаревському. За їхніми словами, від цього "затремтіли вікна в рамках і спрацювала сигналізація у машин".

Також про гучні звуки повідомляли жителі Туапсе.