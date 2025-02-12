У США група демократів ініціювала законопроєкт для збереження USAID

Про це пише The Hill.

Зазначається, що законопроєкт ініціювала конгресвумен Сара Джейкобс. Він отримав назву "Акт про захист національної безпеки США".

Як вказується, законопроєкт має на меті довести, що реформа USAID повинна відповідати законам і "не завдавати шкоди американській м’якій силі", оскільки нещодавно створений Департамент ефективності уряду (DOGE) прагне скоротити федеральні витрати в різних агентствах і департаментах.

"За останні 10 днів Ілон Маск і DOGE закрили вебсайт USAID, припинили роботу його штаб-квартири, відправили у відпустку тисячі співробітників та наказали зупинити більшість програм іноземної допомоги, зокрема гуманітарну підтримку, що рятує життя", – заявила Джейкобс.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде вихід із ситуації, що склалася після припинення фінансування USAID гуманітарних програм і проєктів.