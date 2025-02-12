Партизани фіксують зменшення поставок пального через Кримський міст: відомо причину
Партизанський рух "Атеш" фіксує зменшення поставок пального з Новоросійська до тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, це пов'язано з успішними ударами ЗСУ
Про це повідомляє "Атеш".
"Наші агенти фіксують переміщення пального з Новоросійська до Криму через міст. Ми ведемо постійне спостереження, відстежуємо обсяги та графік перевезень пального та військових вантажів", - йдеться у дописі.
Зазначається, що через успішні удари Збройних Сил України по російських нафтопереробних заводах та базах зменшилися поставки пального до окупованого Криму.
"Кожен такий удар послаблює економічний та військовий потенціал Росії, ускладнює постачання окупаційних військ та знижує їхню здатність вести загарбницьку війну. І це вже відчувається російськими окупантами на полі бою", - додали партизани.
- У ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.
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