Партизани фіксують зменшення поставок пального через Кримський міст: відомо причину

Про це повідомляє "Атеш".

"Наші агенти фіксують переміщення пального з Новоросійська до Криму через міст. Ми ведемо постійне спостереження, відстежуємо обсяги та графік перевезень пального та військових вантажів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що через успішні удари Збройних Сил України по російських нафтопереробних заводах та базах зменшилися поставки пального до окупованого Криму.

"Кожен такий удар послаблює економічний та військовий потенціал Росії, ускладнює постачання окупаційних військ та знижує їхню здатність вести загарбницьку війну. І це вже відчувається російськими окупантами на полі бою", - додали партизани.