Карта бойових дій за період 5-12 лютого: локальні контратаки ЗСУ дали результат

Завоювати Курщину до 9 травня

Таке завдання отримали зс РФ від Путіна. Це вже третій дедлайн і, мабуть, не останній. Ситуація на Курському напрямку чітко демонструє, що росіяни не можуть втримати лінію фронту, а отже, не контролюють її. Відтак у них немає достатньо сил навіть відвоювати Курщину, не те щоб перемогти в Україні. І це попри те, що РФ зуміла зосередити на цій ділянці понад 60 тис. військ, включно з північнокорейцями, які знову повернулися на фронт. Але впродовж останнього місяця ЗСУ провели три локальні контрнаступи, щоб покращити своє тактичне становище. Якщо у випадку наступу на Велике Солдатське нашим військовим не вдалося встановити контроль за населеними пунктами (хоча вони змогли розширити сіру зону), то цьоготижнева атака була більш успішною.

Зокрема, ЗСУ пробилися на 5 км у ворожі редути з Махнівки в напрямку на Уланок. Сили оборони зуміли встановити контроль над Черкаською Конопелькою, Фанасіївкою та суттєво відкинути росіян від Суджі. Наразі наші військові продовжують наступати – бої тривають за Уланок і Плєхово, їхньою метою є відкинути ворога за річку Псел та забезпечити стабільні тили з флангів. Ця контратака помножила на нуль усі результати росіян, які вони здобули на цій ділянці за останні 2 місяці.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

На лівому фланзі ми зуміли відкинути ворога від Малої Локні на північ – і відновили контроль за низкою сіл від Погребків до Вікторівки, а також пішли далі на захід і зайняли частину Кругленького. Зс РФ натомість намагалися пройти до Малої Локні південніше і пробили дірку в нашій обороні біля Нікольського, за яке зараз тривають бої. Ще далі на південь росіяни прагнуть відрізати ЗСУ від українського кордону й уже понад місяць штурмують село Свєрдліково. За цей тиждень вони просунулися на 3 км і таки увійшли в населений пункт. Та пізніше ЗСУ провели контратаку, тож бій за Свєрдліково ще триває.

Очевидно, що Курщина відіграватиме важливу роль у переговорах із Кремлем, а відтак навряд чи ЗСУ підуть з російської території, допоки триватимуть спроби Вашингтона провести перемовини.

ЗСУ контратакують під Покровськом

Третій тиждень поспіль війська РФ не мають практично жодного просування під Покровськом. Натомість Сили оборони перейняли ініціативу на кількох ділянках, проводять системні контратаки та відкидають ворога з раніше захоплених позицій. Це дозволило зменшити кількість наступів росіян майже на половину, із 450 до 250, що є найнижчим показником за останні 9 місяців.

На правому фланзі, в районі Воздвиженки, окупанти мали єдиний реальний успіх на всьому Покровському фронті. Вони зуміли досягнути траси Покровськ – Костянтинівка та закріпилися на ній у районі великої дорожньої розв’язки, за яку наразі тривають активні бої. Окрім того, продовжили паралельний рух у напрямку траси від майже окупованої Баранівки. Водночас Силам оборони вдалося відбити Водяне Друге та зупинити просування рашистів у цьому напрямку. Так само були відбиті численні спроби ворога захопити Єлизаветівку.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Ще одним успіхом ЗСУ стало вибиття окупантів із села Даченське, що розташоване на дорозі з Селидового в Покровськ і є найкоротшим шляхом у місто. До речі, днями саме в Селидовому нашим артилеристам вдалося ліквідувати командування 35-го мотострілецького батальйону, що, ймовірно, і вплинуло на подальший розвиток подій на цій ділянці.

Утім найбільшим успіхом Сил оборони, серед них зокрема 425-го окремого штурмового полку "Скала", стала операція з відбиття Піщаного. У всіх контратаках простежується намір нашого командування зрізати лівофланговий виступ росіян і зірвати їхні спроби обійти Покровськ із заходу. Ймовірним бар’єром, через який було б добре відкинути загарбників, може стати річка Солона та її Солоненька притока. Наразі нашим воїнам упродовж трьох тижнів вдалося втримати наступ рашистів і в Шевченковому, і в Котлиному та Удачному. Складається враження, що ворог сточив ті ресурси, які давали йому результат. Подальший розвиток подій покаже, наскільки зс РФ володіють резервами для прориву на Покровському фронті.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Новопавлівський фронт

Рух окупантів у напрямку на Дніпровську область здебільшого зупинився в Удачному й Успенівці. Єдиний поступ, який вони мають, – це просування в межах 1 км від Срібного до села Запоріжжя. Натомість ЗСУ відкинули росіян на ділянці від Новоєлизаветівки до Надіївки, тому тут загарбники намагаються обійти нашу оборону з півдня та рухаються до Преображенки, щоб звідти мати змогу бити по флангах у селах Запоріжжя й Надіївка. За всі названі села ведуться важкі бої, але наразі Сили оборони не дають окупантам шансів швидко прориватися вперед. Через це рашисти не можуть забезпечити свій фланг обходу Покровська, а також не можуть надіслати туди підкріплення, які зараз ведуть бої на Новопавлівському та посткурахівському фронтах.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Андріївська криза на посткурахівському фронті

Останні три тижні окупанти намагалися просочитися в Андріївку, яка є одним із наріжних каменів нашої оборони на цій ділянці фронту. Поступово ворог зумів зайняти чимало будинків у східній і центральній частині села, а за останні дні ще більше розширив зону свого контролю. Попри те, що в Андріївку окупантам не вдалося пробитися "в лоб" з боку Шевченка вздовж річки Вовча, вони зуміли обійти село з півночі, зі сторони Петропавлівки і Слов’янки. Село ще не втрачене – за нього тривають жорсткі бої, але тенденції є негативними й можуть мати тактичні наслідки, які загрожуватимуть усьому посткурахівському виступу, що дуже добре тримає оборону на інших ділянках.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Зокрема, росіяни вже 3 тижні не можуть вибити Сили оборони з Дачного, хоча й зайняли частину села. Також вони рвуться з півдня, щоб перерізати дорогу Дачне – Улакли, але тут мають великі втрати без жодного просування. Найбільш запеклі бої наразі тривають у Зеленівці, звідки ЗСУ нещодавно вибили окупантів. Тепер вони хочуть повернути свої позиції та не жаліють для цього ресурсів. Адже Зеленівка може стати воротами до наступу на Улакли та Костянтинівку.

Карта бойових дій за 5-12 лютого, Фото: Еспресо

Велика Новосілка – ворог відновив рух на північ

Днями минула тривала пауза, яка настала після відходу ЗСУ з Великої Новосілки. Сили оборони довгий час стримували ворога в селищі та не дозволяли йому рухатися на північ. Однак росіяни, не маючи змоги форсувати річки Мокрі Яли та Кашлагач, пішли в обхід і просунулися на північ із Времіївки. Одночасно вони в багатьох місцях перетнули дорогу Велика Новосілка – Гуляйполе, і хоч не зуміли тут закріпитися, але наблизилися до села Новосілка, битва за яке невдовзі розпочнеться.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.