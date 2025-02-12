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Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових і понад 200 одиниць техніки армії РФ
Протягом доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще щонайменше 1150 солдатів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 853 030 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10 023 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 871 (+27) од,
- артилерійських систем – 22 976 (+53) од,
- РСЗВ – 1276 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1061 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 919 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3057 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 928 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3742 (+1) од.
Дані уточнюються.
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