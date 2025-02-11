У РФ заявили про атаку БПЛА на Саратовську область: кажуть про пошкодження на промисловому підприємстві
Російська влада уночі вівторка, 11 лютого, заявила, що Саратовську область нібито атакували безпілотники
Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
Спершу він написав про загрозу безпілотників та попередив, що в регіоні працюють сирени.
О 05:03 Бусаргін заявив, що над областю нібито збили БПЛА.
"Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих попередньо немає", - йдеться у повідомленні.
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Водночас російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих, пишуть, що горить Саратовський нафтопереробний завод. Офіційного підтвердження наразі немає.
- У Росії в ніч 10 лютого фіксували польоти дронів. За даними місцевої влади, начебто є ушкодження в Краснодарську, також, імовірно, ціллю атаки став Афіпський нафтопереробний завод.
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