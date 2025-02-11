У РФ заявили про атаку БПЛА на Саратовську область: кажуть про пошкодження на промисловому підприємстві

Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Спершу він написав про загрозу безпілотників та попередив, що в регіоні працюють сирени.

О 05:03 Бусаргін заявив, що над областю нібито збили БПЛА.

"Є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби. Постраждалих попередньо немає", - йдеться у повідомленні.

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Водночас російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих, пишуть, що горить Саратовський нафтопереробний завод. Офіційного підтвердження наразі немає.