Вибухи у Волгограді, атака на Ростов-на-Дону та уражений аеродром для запуску "шахедів": де у ворога вибухало та палало цього тижня

У Генеральному штабі ЗСУ підкреслили, що уражені стратегічні обʼєкти ворога виробляють велику кількість пального для окупаційної армії РФ. "Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод", –

в повідомленні. У Волгоградській області, зокрема, пошкоджені установки первинної переробки, а на Астраханському ГПЗ була пожежа, внаслідок якої робота підприємства зупинялася. У Волгограді місцеві зазначали, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання. Тим часом губернатор регіону Ігор Бабушкін згодом

обстріл паливно-енергетичного комплексу та пожежу в Астрахані. Проте він не уточнив, чи був вогонь саме на об'єкті Газпрому. А от очевидці теж писали про пожежу саме на ГПЗ.