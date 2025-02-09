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Головна Війна з Росією Вибухи у Волгограді, атака на Ростов-на-Дону та уражений аеродром для запуску "шахедів": де у ворога вибухало та палало цього тижня
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Вибухи у Волгограді, атака на Ростов-на-Дону та уражений аеродром для запуску "шахедів": де у ворога вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
9 лютого, 2025 неділя
20:52
Війна з Росією Вибух на Астраханському газопереробному заводі

Цього тижня вибухи лунали у Волгограді, дрони атакували Ростов-на-Дону, а також Сили оборони уразили аеродром для запуску "шахедів" у Краснодарському краї

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Вибухи у Волгограді, атака на Ростов-на-Дону та уражений аеродром для запуску "шахедів" у Краснодарському краї

  • Уночі 3 лютого жителі російського Волгограда повідомили про вибухи біля нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу". Під атакою дронів опинився і газопереробний завод під Астраханню. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підкреслили, що уражені стратегічні обʼєкти ворога виробляють велику кількість пального для окупаційної армії РФ. "Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод", – йшлося в повідомленні. У Волгоградській області, зокрема, пошкоджені установки первинної переробки, а на Астраханському ГПЗ була пожежа, внаслідок якої робота підприємства зупинялася. У Волгограді місцеві зазначали, що після звуків вибухів у кількох районах міста зникло електропостачання. Тим часом губернатор регіону Ігор Бабушкін згодом підтвердив обстріл паливно-енергетичного комплексу та пожежу в Астрахані. Проте він не уточнив, чи був вогонь саме на об'єкті Газпрому. А от очевидці теж писали про пожежу саме на ГПЗ.
  • А тим часом уранці 3 лютого у житловому комплексі "Алые паруса" у Москві стався вибух, унаслідок якого були жертви та поранені, зокрема загинув Армен Саркісян засновник вірменського добровольчого батальйону "Арбат", який воює проти України у складі армії РФ. Росіяни кажуть, що вибухнув "невстановлений пристрій". Як стверджує джерело російського телеграм-каналу "112", ймовірно, вибух відбувся тоді, коли в під'їзд зайшов один із мешканців з охоронцями. Попередньо, саме він і загинув. У загиблого під час вибуху сильно пошкоджено обличчя, його особу поки не встановили. Водночас паблік "ВЧК-ОГПУ" пише, що жертвою вибуху в ЖК міг стати Армен Саркісян, який був президентом Федерації боксу так званої ДНР та засновником вірменського добровольчого батальйону "Арбат", який воює у складі російської армії в Україні. За даними телеграм-каналу, власники однієї з квартир у ЖК заявили, що здавали її саме Саркісяну. Натомість РІА "Новости" з посиланням на правоохоронців стверджувало, що Саркісян живий, однак йому відірвало ліву ногу. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Джерело в правоохоронних органах розповіло "РБК-Росія", що за основною версією вбивство в ЖК має замовний характер. За попередніми даними, в холі будівлі спрацював радіокерований вибуховий пристрій.
  • У ніч на 5 лютого українські безпілотники атакували нафтопереробне підприємство ТОВ "Албашнафта" в Краснодарському краї РФ. За даними військових, цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як міні-НПЗ і залучений у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. На об’єкті виникла пожежа. "Почалася пожежа, їй надано другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби. До гасіння вогню залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки. Ситуацію на місці контролює голова Канівського району", – прозвітував голова Краснодарського краю і додав, що пожежу локалізовано.

 

  • Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", що розташовувався на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.
  • А в ніч на 6 лютого Сили оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї Росії, звідки окупаційна армія запускає безпілотники по території України. У 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем України заявили, що відбулося займання одного зі складів аеродрому, де зберігаються безпілотники. "Використовується для зберігання, підготовки та пусків БПЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа", – зазначили у Генштабі.
  • Разом із тим російське міністерство оборони заявило, що сили ППО за ніч нібито знищили 28 дронів, зокрема 13 – над Азовським морем, 8 – над Ростовською областю, 6 – над Кубанню та один знищили над Астраханською областю.
  • І наприкінці тижня, у ніч на 8 лютого, безпілотники атакували Ростов-на-Дону. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти. За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, відомо про наявність в атакованому районі двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400. Окрім цього, в межах міста розташований штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України, розповів Коваленко. Він зауважив, що раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії. За даними очільника Ростовської області Юрія Слюсаря, станом на 06:30 у 14 багатоквартирних будинках пошкоджено вікна та віконні рами. Постраждалих та жертв не було.
  •  Тоді ж у міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі російська ППО нібито знищила 36 безпілотників: 18 БПЛА збиті над територією Ростовської області; 11 БПЛА перехоплено над територією Волгоградської області; п'ять – знищено над територією Білгородської області та два – над Краснодарським краєм.

Думки експертів

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що удар по аеродрому "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї в ніч на 6 лютого був найпотужнішим, хоч подібні атаки відбувалися з липня 2023 року.

"Є сподівання, що був знищений достатньо значний запас "шахедів", а також пошкоджена інфраструктура, що забезпечує запуск БПЛА. За повідомленням Сил безпілотних систем України, ця операція була виконана операторами 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Тому сподіваємося, що наслідком даної операції буде зменшення можливостей ворога використовувати безпілотники типу "Шахед", аби тероризувати населення України", – резюмував Валерій Рябих.

Тим часом аналітик Defense Express Сергій Згурець відзначив, що за січень Україна атакувала 30 обʼєктів РФ, третина з яких становлять підприємства російського ВПК.

"Сьогодні у Краснодарському краї РФ українські БПЛА уразили російську нафтобазу. Це чергове продовження української концепції зі знищення російських НПЗ та нафтобаз. Минулого року Україна атакувала 84 обʼєкти нафтопереробної галузі РФ. Це за весь 2024 рік. За січень Сили оборони України атакували 30 обʼєктів РФ, третина з яких становлять оборонно-промислові обʼєкти, решта – НПЗ та нафтобази", – розповів Згурець.

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