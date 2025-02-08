БПЛА атакували Ростов-на-Дону, де знаходяться штаб Південного військового округу РФ, аеродроми й завод зі складами боєприпасів
У ніч на 8 лютого безпілотники атакували Ростов-на-Дону. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, відомо про наявність в атакованому районі двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400.
Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України, розповів Коваленко. Він зауважив, що раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.
За даними очільника Ростовської області Юрія Слюсаря, станом на 06:30, у 14 багатоквартирних будинках пошкоджено вікна та віконні рами. Постраждалих та жертв немає.
Міноборони РФ заявляє, що протягом минулої ночі російська ППО нібито знищила 36 безпілотників: 18 БПЛА збиті над територією Ростовської області; 11 БПЛА перехоплено над територією Волгоградської області; п'ять – знищено над територією Білгородської області та два – над Краснодарським краєм.
- У ніч на 6 лютого Сили оборони уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї Росії, звідки окупаційна армія запускає безпілотники по території України.
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