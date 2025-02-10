У Краснодарському краї заявили про атаку БПЛА. Імовірно, ціллю був Афіпський НПЗ

Про атаки безпілотників повідомив, зокрема, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Спершу Кондратьєв написав, що безпілотник пошкодив житловий комплекс "Центральний" у Краснодарі. За його словами, БПЛА начебто збили над містом, а уламки дрона впали на технічну надбудову на 19-му поверсі будівлі.

Інформацію про це також оприлюднив мер Краснодара Євген Наумов. Він також запевнив, що тримає ситуацію на особистому контролі, й нагадав жителям Краснодара про заборону фото та відеозйомки роботи ППО.

Згодом, близько о пів на третю ночі за київським часом, Кондратьєв поінформував про ще один начебто збитий безпілотник – у селищі Афіпському Сіверського району. За його словами, там уламки збитого дрона начебто пошкодили приватний будинок, утім ніхто не постраждав.

Поруч зі згаданим населеним пунктом, що за 12-13 км від околиці Краснодара, розташований однойменний нафтопереробний завод. У російських телеграм-каналах повідомляли про пожежу "в Афіпському, де БПЛА атакували НПЗ та працювало ППО".

Тим часом міноборони Росії вранці 10 лютого відзвітувало, начебто російська ППО вночі перехопила та знищила "15 українських безпілотних літальних апаратів". За версією російського міноборони, сім БПЛА знищили над територією Краснодарського краю; три – над територією Брянської області, два – над Ростовською областю, один БПЛА – над Курською областю, ще один – над територією тимчасово окупованого українського Криму.